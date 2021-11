L’inatteso ritorno di Lara ha lasciato di stucco i telespettatori di Un Posto al Sole, molti dei quali ritenevano concluse le trame della Martinelli, protagonista fino a qualche mese fa di un’avvincente storyline dalle tinte noir. La donna, come abbiamo visto, non ha invece esaurito il suo tempo nella soap partenopea, dimostrando fin da subito di essere intenzionata a riacquisire prestigio e potere all’interno dei cantieri Flegrei Palladini. A mettere i bastoni fra le ruote all’ambiziosa imprenditrice sarà ancora una volta Marina Giordano (Nina Soldano), da tempo in lotta con la Martinelli sul campo professionale (ma in precedenza anche su quello sentimentale).

Dopo aver elaborato un preciso piano per estromettere la Giordano dalla guida dei cantieri negli scorsi mesi, la stella di Lara si era progressivamente offuscata, arrivando a incespicarsi nella pericolosa ragnatela di Pietro Abbate che – ai limiti della follia – aveva provato senza successo a toglierle la vita.

Un posto al sole spoiler: LARA mette in chiaro i suoi sentimenti

Un epilogo amaro per il personaggio interpretato da Chiara Conti, scampato per miracolo alla morte e adesso ritornato ad accendere per parecchio tempo le trame di Upas. La dark lady ha infatti lasciato intendere di non avere affatto intenzione di lasciare la città a breve, avendo numerose questioni da risolvere a Napoli. In primis riconquistare il cuore di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)?

Una missione difficile ma non impossibile per la donna, determinata a distruggere per sempre il rapporto tra Roberto e Marina. Per raggiungere il suo scopo, Lara non si è creata molti scrupoli nell’assoldare un fotografo che immortalasse le scene di intimità tra la Giordano e il tycoon in modo da minare la fiducia di Marina nei confronti di Ferri e al contempo sostituirsi alla Giordano nella vita dell’imprenditore.

Una mente diabolica quella della Martinelli, la quale vorrà capire se la sua collaborazione con Roberto possa sfociare un giorno in qualcosa di più importante. Occhio dunque alla puntata di venerdì 26 novembre, quando finalmente Lara troverà il coraggio per mettere in chiaro i suoi sentimenti.

Attenzione però anche a un altro aspetto, finora lasciato sullo sfondo: se ci pensate un attimo, di Lara Martinelli sin dall’inizio noi abbiamo conosciuto il presente, nel senso che della sua vita si sa in realtà poco o nulla. È insomma un personaggio dal background poco chiaro, ma proprio su questo versante ci saranno delle novità: prestissimo la “vecchia vita” della misteriosa donna d’affari sarà oggetto di una nuova intrigante trama… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

