Il Natale è sempre più vicino, ma a Un posto al sole non è detto che prossimamente siano tutti più buoni… anzi! Nelle prossime settimane assisteremo a diversi attriti tra i personaggi della soap partenopea di Rai 3: le varie situazioni faranno in tempo a ricomporsi per l’arrivo della festività più attesa dell’anno?

Occhio intanto ai rapporti tra Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo): il ritorno sulla scena di Chiara (Alessandra Masi) – che sembra custodire dei pesanti segreti – sta per creare dei dissidi tra padre e figlio, anche se, almeno loro, una via di riappacificazione la troveranno.

Chi non è detto che la trovi, invece, è Rossella (Giorgia Gianetiempo): già sappiamo che la ragazza arriverà a “suggerire” alla madre di andare via di casa, ma – a parte ciò – c’è da dire che in linea generale i rapporti tra lei e Silvia (Luisa Amatucci) andranno ulteriormente peggiorando col passare degli episodi. La giovane dottoressa, ormai si è capito, prenderà completamente le parti del padre e penserà seriamente di andare a vivere con lui.

Ma ciò succederà davvero? Quel che è certo è che – secondo alcuni rumor – questa storia potrebbe riservare ben presto una svolta narrativa inaspettata che riguarda uno dei personaggi coinvolti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

