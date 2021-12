Beautiful, anticipazioni 23 dicembre: LIAM non crede a THOMAS!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 23 dicembre 2021

Thomas (Matthew Atkinson) prova a giustificare la presenza del “manichino Hope” come strumento di ispirazione per realizzare nuovi modelli per la linea della Logan.

Liam (Scott Clifton) non crede alle giustificazioni di Thomas e lo accusa senza mezzi termini di stare perdendo il senno!

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) parlano con Zende (Delon De Metz) delle dinamiche tra Liam e Thomas. Steffy, notando alcune espressioni della sorellastra, le domanda se sia infastidita del tempo che il marito trascorre a casa sua…