Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 15 dicembre 2021:

Serkan decide di organizzare una cena in ufficio.

Serkan intende tentare un approccio con Eda, che però riceve una telefonata da Kiraz…

Grosso equivoco per Serkan: l’uomo crede che le belle parole di Eda per Kiraz fossero in realtà rivolte ad un uomo.

Serkan riaccompagna Eda in albergo e le fa una scenata di gelosia. I due litigano!

