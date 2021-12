Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 20 e martedì 21 dicembre 2021:

Un gelosissimo Serkan discute con Eda, poi va da lei per scusarsi e trova la prova del fatto che in realtà Eda non si è mai dimenticata di lui: il plettro della sua chitarra, caduto per caso alla ragazza.

Dopo questa bella scoperta, Serkan ha però un battibecco con Kiraz, da cui si evincono alcune caratteristiche della bambina che a lui sono familiari. Pure Seyfi e Aydan iniziano a insospettirsi: che Kiraz sia figlia di Eda e Serkan?

Engin e Piril intendono portare Can a trovare Kiraz a Sile. A Engin però sembra strano che Piril conosca così bene Kiraz.

Ayfer e Aydan tentano separatamente di tenere lontani Serkan e Eda, ricorrendo l’una a Burak e l’altra a Deniz.

