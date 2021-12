Love is in the air, anticipazioni 22 e 23 dicembre: Eda e Serkan, un bacio non basta!

Anticipazioni puntata di Love is in the Air di mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 2021:

Eda e Serkan si baciano appassionatamente, ma subito dopo lei mette in chiaro che non vuole tornare insieme a lui, visto che il lavoro è l’unico suo vero amore.

Serkan intende dimostrare a Eda di essere cambiato e che ora metterà lei al primo posto; l’uomo di conseguenza decide di lasciare per un giorno le redini dell’azienda a Engin e di stare con la Yildiz.

L’apparente cambiamento di Serkan stupisce molto Eda, che così vede sfumare la sua idea di trascorrere più tempo con lui per comprendere se sia pronto ad accogliere Kiraz nella sua esistenza.

Il giorno libero di Serkan finisce per via di alcuni problemi con il progetto in Qatar. Anche Eda ha un imprevisto e decide di recarsi in ufficio con Serkan per terminare i disegni del progetto per gli italiani.

Aydan e Seyfi sospettano con sempre maggiore forza che Kiraz possa essere figlia di Eda e così decidono di tornare all’albergo per svolgere delle indagini.