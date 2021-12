Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022

Serkan sembra voler rinunciare a Kiraz, ma Aydan, con l’aiuto di Engin, cerca di far cambiare idea al figlio, facendolo affezionare alla bambina. Mentre il suo piano per fare avvicinare padre e figlia è in atto, Aydan chiama Kemal per farsi aiutare ad ottenere l’affidamento della bambina.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedì 28 dicembre 2021

Mentre fervono i preparativi per la festa di compleanno di Kiraz, capeggiati da Ayfer, e, in alternativa ostile, da Aydan, Eda svolge con successo una presentazione, incoraggiata da Serkan, che però riguardo a Kiraz rimane sulla sua posizione di rifiuto, salvo successivamente pentirsene dopo avere parlato con Engin, col suo medico e con la stessa Eda. In realtà, come dice alla ragazza, lui non voleva riconoscere Kiraz in quanto aveva capito dai discorsi del medico di essere a rischio recidiva cancro; quindi, non volendo sottoporre sia Eda che Kiraz al trauma della sua scomparsa, preferiva derogare al suo ruolo di padre e marito. Ma poi lo stesso medico lo rassicura: la malattia, dopo cinque anni dalla sua fine, non si sarebbe ripresentata.

Love is in the air: Serkan finalmente accetta di essere il padre di Kiraz!

Serkan, rivedendo tutta la storia attraverso i video di Eda, comincia a pensare a come recuperare il suo rapporto con lei e la figlia. E forse l’occasione sarà la misteriosa scomparsa di Kiraz nel giorno del suo compleanno. Serkan si precipita per partecipare alle ricerche e Eda, disperata, lo abbraccia e vi si affida. Intanto, segni di cedimento di Piril e Engin rispetto al loro ruolo di genitori e prove di approccio sentimentale fra Pina e Kerem e tra Melek e Burak. Tutti sono preoccupati perché Kiraz è scomparsa. Serkan, grazie all’aiuto di Can, trova la bambina, intenta a far volare un palloncino con attaccato un biglietto che recita “Papà, oggi è il mio compleanno”. Una volta tornata all’hotel, Kiraz afferma di non voler soffiare le candeline finché non arriva suo padre. È allora che compare Serkan, vestito da astronauta, con il palloncino di Kiraz in mano. La bambina è felice di apprendere l’identità del padre.

Aydan vuole ottenere l’affidamento di Kiraz e fa firmare a Serkan la richiesta di affidamento, fingendo che si tratti della dichiarazione di riconoscimento della figlia. Una volta ottenuta la firma, Aydan chiede a Kemal di avviare le pratiche legali. La notte seguente, Serkan lavora alla costruzione di una casetta di legno per Kiraz. Più tardi, Eda vede qualcuno in giardino e, credendo che sia un malintenzionato, attiva gli irrigatori ed esce per colpirlo con una mazza giocattolo. In realtà si tratta di Serkan, che è venuto a svegliare la figlia come promesso. I due, completamente bagnati, rientrano in casa.

La giornata comincia “mettendo a nudo” la forte attrazione, e di conseguenza il disagio, tra Eda e Serkan. Quest’ultimo decide di passare la giornata con Kiraz per consolidare il rapporto padre-figlia, ma la sfida si rivela più dura del previsto. Dopo essersi rivolto inutilmente all’amico Engin, Serkan contatta Hulya, una pedagogista di successo da cui si fa consigliare come crescere sua figlia. Eda non si fida dell’istinto paterno del suo ex, quindi decide di seguirlo e inizialmente fraintende il ruolo della pedagogista.