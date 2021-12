Anticipazioni puntata di Love is in the Air di giovedì 30 dicembre 2021:

Aydan, una volta scoperto di avere una nipote cresciuta da Eda e Ayfer, quasi perde il controllo e si convince di dover portare via la piccola Kiraz che altrimenti – a suo dire – crescerebbe “come una selvaggia”.

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: Eda e Serkan, luna di miele disastrosa! Ecco perché

Engin e Seyfi cercano di calmare Aydan e farla ragionare.

Melek e Ayfer non sanno che Eda ha rivelato tutta la verità a Serkan e sono in ansia per lei.

Eda non risponde al telefono, non è rientrata a dormire a casa a dormire e non è arrivata in caffetteria la mattina dopo…