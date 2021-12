Un’improvvisa scoperta scombussolerà la vita di Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Grazie ad una serie di indizi, la donna avrà infatti il sospetto che il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak:) sia in realtà il vero padre del figlio Serkan (Kerem Bursin) e, grazie all’aiuto del fidato Seyfi (Alican Aytekin), cercherà di arrivare alla verità. Vediamo dunque come si giungerà a questa svolta nella trama…

Love Is In The Air, news: Aydan scopre di aver fatto l’amore con Serkan

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che tutto partirà grazie ad un dialogo tra Kemal e Aydan, dove lui ricorderà alla donna che, circa trentacinque anni prima, hanno fatto l’amore durante un breve periodo di separazione avuto dal marito Alptekin (Ahmet Somers). Visto che quella sera aveva finito per addormentarsi a causa dell’abuso di alcool, la signora Bolat aveva dunque sempre creduto di non aver consumato alcun rapporto con Kemal e inizierà a preoccuparsi perché tale notte sarà avvenuta circa nove mesi prima rispetto alla nascita di Serkan…

Già preoccupata dal possibile risvolto, Aydan finirà per insospettirsi ancora di più nel momento in cui Kemal le confesserà di essere allergico alle fragole esattamente come Serkan e la piccola Kiraz (Maya Basol). A quel punto, i sospetti di Aydan diventeranno certezze, tant’è che chiederà a Seyfi di aiutarla ad eseguire un test del DNA…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan scopre che Kemal è il padre di Serkan

Eh sì: approfittando del trasferimento dell’uomo sotto lo stesso tetto di Aydan, Seyfi avrà modo di entrare in contatto con un campione di DNA dell’uomo e lo farà confrontare con uno appartenente a Serkan. Dopo poche ore, la Bolat saprà quindi con esattezza che Serkan e Kemal sono padre e figlio ma non saprà affatto come comunicarlo ai due.

In un primo istante, Aydan penserà di confrontarsi da sola con il fidanzato sulla faccenda, ma poi cambierà idea e riterrà opportuno rivelare ai due la verità nello stesso momento. Ma non sarà così facile…

Love Is In The Air, trame: Serkan non vuole saperne di avere un rapporto con Kemel

Visto che avrà appreso soltanto da pochi giorni (nonostante i cinque anni di frequentazione) che Aydan sta con Kemal, Serkan non vorrà affatto saperne di avere a che fare con il patrigno e rifiuterà qualsiasi tipo di rapporto conviviale con lui. La Bolat cercherà quindi ogni tipo di protesto per far sì che i due si incontrano ma ogni suo tentativo, almeno per ora, sarà del tutto vano. Ma la verità, prima o poi, sarà destinata a venire a galla…

