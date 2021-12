In che modo Serkan Bolat (Kerem Bursin) scoprirà che la madre Aydan (Neslihan Yeldan) ha una relazione con il “socio” Kemal (Sinan Albayrak) da più di cinque anni? Nella maniera peggiore possibile e tutto ciò avverrà quando la seconda stagione di Love Is In The Air sarà ormai ben avviata. Tuttavia la verità, non appena emergerà, farà da apripista ad un altro dubbio…

Love Is In The Air, news: ecco come Serkan scoprirà che Aydan e Kemal stanno insieme

Le anticipazioni indicano che tutto avverrà nel corso di una terapia di gruppo che Eda (Hande Ercel) e Serkan organizzeranno per trovare un nuovo equilibrio al fine di crescere insieme la piccola Kiraz (Maya Basol). A quel punto, visto che la psicoterapeuta Hulya consiglierà a tutti quanti di essere completamente sinceri, Seyfi (Alican Aytekin) non se la sentirà più di reggere il gioco alla Bolat Senior e, senza pensare alle conseguenze, dirà di fronte a Serkan che la donna ha da più di cinque anni una relazione con Kemal!

Ovviamente, l’architetto si indisporrà tantissimo per le continue menzogne che la madre gli avrà raccontato, ma non potrà concentrarsi sulla faccenda perché Kiraz mangerà inavvertitamente una fragola, frutto a cui è allergica, e si renderà necessario portarla in ospedale per via di uno shock anafilattico. La storia non si concluderà però qui…

Love Is In The Air, trame: Aydan teme che Kemal sia il padre di Serkan

Eh sì: non appena verrà raggiunta in ospedale da Kemal, Aydan apprenderà con sgomento che anche lui è allergico alle fragole esattamente come Serkan e Kiraz. Già terrorizzata per questa coincidenza, Aydan riporterà alla mente una conversazione avvenuta qualche giorno prima con l’uomo, durante la quale sarà emerso il ricordo di una notte trascorsa a letto con lui più di trent’anni prima e di cui lei, a causa dell’alcool, non aveva alcun ricordo.

Con l’aiuto di Seyfi, Aydan inizierà quindi a unire tutti i tasselli del puzzle e verrà spaventata da un terribile sospetto: quello che Serkan possa essere figlio di Kemal e non dell’ex marito Alptekin (Mark Somers), come invece aveva sempre creduto. Da quell’istante la donna passerà delle giornate agitate, che peggioreranno quando Kemal deciderà di trasferirsi da lei…

Love Is In The Air, spoiler: Kemal si trasferisce da Aydan

Anche se non Aydan non si sarà ancora confrontata apertamente con Serkan sulla loro relazione, Kemal penserà che sia giunto il momento di andare a vivere con la sua amata, come si apprestava a fare poco prima che Bolat annullasse la sua partenza per l’America dopo aver ritrovato Eda.

Aydan approfitterà quindi della situazione venutasi a creare per tastare il terreno con Kemal e, tra una domanda e l’altra, gli chiederà anche se gli sarebbe piaciuto avere un figlio. I suoi atteggiamenti saranno dunque sempre più strani e Kemal comincerà a sospettare qualcosa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

