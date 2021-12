Canale 5 continua a proporci le puntate della seconda stagione di Love is in the air, che in Turchia sono andate in onda tra giugno e settembre 2021 (proprio quando in Italia era in onda con successo la prima serie). Come sappiamo, il secondo ciclo di episodi si svolge cinque anni dopo il primo e ci presenta una situazione molto cambiata, con diversi personaggi nuovi e altri non più presenti nella trama. Ma, soprattutto, ciò che è cambiato è il rapporto tra i due protagonisti romantici: Eda e Serkan non stanno più insieme.

Le puntate a cui stiamo assistendo in questi giorni sull’ammiraglia Mediaset ci mostrano un Serkan che ha rivisto Eda dopo tanto tempo e che sta cercando di conseguenza di “ripristinare un contatto” con la sua ex, anche perché ha il sentore che c’è qualcosa che la Yildiz gli sta tenendo nascosto. E ha ragione, visto che la piccola Kiraz è figlia proprio di Eda e Serkan!

Da parte di Eda c’è però tutta la volontà di non permettere al suo “vecchio amore” di rovinarle la vita un’altra volta, tanto che sta facendo il possibile per tenerlo lontano da lei e dalla bambina: ci riuscirà? Il momento in cui Eda e Serkan si rimetteranno insieme non è ancora vicinissimo, però ci sarà a breve un passaggio narrativo da cui si capirà che tra i due giovani c’è ancora una notevole attrazione…

Eh sì: poco prima di Natale vedremo un bacio piuttosto appassionato tra Serkan e Eda, che farà ben sperare per il futuro ma che nell’immediato non cambierà lo stato dei fatti: la Yildiz – nonostante abbia ricambiato il bacio – rifiuterà di tornare insieme al padre di sua figlia, temendo che lui ancora una volta possa finire prima o poi per anteporre il lavoro all’amore.

Serkan, resosi conto della natura del problema, si impegnerà a cambiare pur di fare di nuovo coppia con l’amata Eda: ci riuscirà? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che – salvo ripensamenti di Mediaset – le vicende della popolare soap turca continueranno a farci compagnia anche nel periodo natalizio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.