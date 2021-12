Con la seconda stagione di Love Is In The Air, che è partita con un salto temporale di cinque anni rispetto agli eventi narrati nella prima annata, i telespettatori stanno per scoprire cosa ne è stato della vita degli architetti Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) e di Engin Sezgin (Anıl İlter). Diventati genitori del piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu), i due entreranno in crisi a causa di un equivoco dai risvolti divertenti…

Love Is In The Air, news: Piril lavora con Serkan, Engin no

Le anticipazioni segnalano che, per il bene del loro figlio, Engin e Piril avranno preso una decisione riguardo le loro carriere professionali: da un lato la donna avrà continuato a lavorare con Serkan Bolat (Kerem Bursin) alla Art Life, dall’altro l’uomo si sarà invece trasformato in un vero e proprio “casalingo” impegnato tra le necessità del bambino e le riunioni con le altre mamme con cui va a scuola.

Tuttavia, con il trascorrere degli episodi, Engin darà l’impressione di essere stanco della sua vita “tutta casa e Can”, tant’è che si soffermerà più volte a parlare a Serkan della questione ammettendo di non sapere come far comprendere a Piril che ha bisogno anche di altro per passare tutte le sue giornate. Ciò finché la situazione non precipiterà a causa di un equivoco…

Love Is In The Air, trame: Piril crede che Engin la stia tradendo!

Eh sì: un giorno Engin manderà un sms piuttosto equivoco a Piril, in realtà rivolto ad una sua amica. A quel punto, la Baytekin verrà presa dal sospetto che il marito, esausto della sua solita routine, si sia cercato una nuova “amichetta” con cui intrattenersi mentre lei si trova al lavoro. Di conseguenza la donna parlerà dei suoi dubbi a Eda (Hande Ercel), che in realtà tenderà a difendere Engin sottolineando che non le farebbe mai un torto del genere perché, nonostante tutto, è innamorato di lei come se fosse il primo giorno…

Ed effettivamente la Yildiz non avrà torto, visto che Engin chiarirà in un dialogo con Serkan per quale motivo si sia trovato a mandare un messaggio ambiguo alla consorte!

Love Is In The Air, spoiler: Engin ha aperto un’azienda di catering con un’amica

A sorpresa, Engin farà presente a Serkan che si è messo in società con una mamma del gruppo di amichetti di Can per dare vita a un’agenzia di catering con cui tornare finalmente a lavorare. Una notizia che sorprenderà parecchio Bolat, il quale non comprenderà per quale ragione l’amico non gli abbia chiesto di tornare all’Art Life, visto la sua laurea in architettura.

Ma fino a quando, invece, Piril continuerà a credere erroneamente che il marito abbia un’amante? E, sopratutto, come reagirà appena apprenderà che ha aperto una società senza consultarla minimamente sull’argomento? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.