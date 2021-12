Cosa deciderà di fare Serkan Bolat (Kerem Bursin) appena riuscirà a fare nuovamente breccia nel cuore di Eda Yildiz (Hande Ercel)? Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’uomo verrà mosso dal desiderio di sposare finalmente la sua amata, ma il primo intoppo avverrà proprio quando deciderà di farle la proposta. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Serkan chiede aiuto a Melo

Le anticipazioni indicano che la storyline prenderà il via nel momento in cui Serkan metterà Melo (Elcin Afacan) al corrente del fatto che intende chiedere ad Eda di sposarlo per dare finalmente alla piccola Kiraz (Maya Basol) la famiglia che si merita. Anche se le raccomanderà di non svelare a nessuno quello che sta per fare, Melo farà immediatamente la spia alla “zia” Ayfer (Evrim Dogan), che lo dirà subito a Aydan (Neslihan Yeldan).

Nel giro di poco tempo, data l’irrimediabile “fuga di notizie”, anche Engin (Anil Ilter) e Piril (Anıl İlter) scopriranno dunque tutto quanto. Insomma, il segreto di Serkan resterà tale soltanto per Eda e per Kiraz; ciò gli procurerà dunque più di una gatta da pelare…

Love Is In The Air, spoiler: tanti problemi per Serkan

Eh sì: per attirare Eda ad una cena, Serkan farà presente alla sua fidanzata che è necessario che vadano insieme ad un importante incontro di lavoro quella sera stessa. Per far sì che il piano vada al meglio, Bolat chiederà persino ai dipendenti dell’Art Life di concludere un progetto urgente insieme a lei entro la sera.

Tuttavia la presenza di Deniz (Ayşe Akın), che dichiarerà di non essere stata messa al corrente della cena, rischierà di far saltare tutto quanto, perché – non comprendendo alla perfezione ciò che starà per fare Bolat – la donna tenterà di intrufolarsi ad ogni costo.

Comunque sia, appena il “problema” rappresentato da Deniz sarà risolto, Serkan si troverà di fronte ad un altro ostacolo: visto che Eda le avrà promesso di guardare un film insieme a lei, Kiraz non ne vorrà sapere di stare insieme a Ayfer e a nonna Aydan, né tanto meno con Piril ed Engin per giocare insieme a Can (Ahmet Efe Metekoğlu).

Anche in questo caso, l’intervento di Serkan si rivelerà provvidenziale, dato che farà cambiare idea alla figlia non appena le rivelerà che sta per fare una sorpresa alla mamma.

Love Is In The Air, trame: Kemal viene arrestato e…

Ciò basterà per far sì che la proposta nuziale abbia effettivamente luogo? In tal senso, vi anticipiamo che, proprio mentre si starà recando al ristorante, Serkan riceverà una telefonata dal padre Kemal (Sinan Albayrak), che gli chiederà di andare a prenderlo in commissariato perché è stato arrestato.

Visto il rapporto conflittuale con lui, derivato dal fatto che avrà scoperto solo da qualche giorno che è il suo papà, Bolat non ne vorrà proprio sapere di aiutarlo, ma Eda insisterà affinché lo faccia. La romantica richiesta matrimoniale dovrà dunque ancora attendere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.