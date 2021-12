Fino a quando Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) riuscirà a nascondere a tutti quanti che il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) è il padre naturale di Serkan (Kerem Bursin)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, visto che il segreto della donna non resterà tale a lungo..

Love Is In The Air, news: Aydan scopre che Kemal è il padre di Serkan

La storyline prenderà il via quando Kemal parlerà apertamente a Aydan di una notte d’amore trascorsa con lei circa trentacinque anni prima. Visto che, in quella determinata sera, aveva creduto in realtà di essersi addormentata a causa di una sbronza, la signora Bolat inizierà a riunire tutti i tasselli del puzzle, sopratutto quando l’uomo le confesserà di essere allergico alle fragole esattamente come Serkan e la nipote Kiraz (Maya Basol).

Con l’aiuto del fidato Seyfi (Alican Aytekin), Aydan confronterà dunque i campioni di DNA di Kemal e Serkan, scoprendo così che i due sono padre e figlio. La donna avrà quindi la certezza che lo stesso Serkan non è figlio dell’ex marito Alptekin (Ahmet Somers), come invece aveva sempre creduto, ma non saprà come comportarsi a riguardo e per questo motivo non riuscirà a confessare a nessuno la verità.

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz e Can sentono qualcosa di troppo e…

Tuttavia, un dialogo tra Seyfi e Aydan mentre parleranno della scomoda questione verrà sentito per caso dai piccoli Kiraz e Can, quest’ultimo figlio di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anil Ilter).

I due bambini capiranno tutto quanto e, anche se Aydan e Seyfi sembreranno riuscire a corromperli promettendo loro di acquistare tantissimo gelato, il giorno seguente Kiraz inizierà a chiamare Kemal “nonno”, cosa che farà andare ancora più in apprensione la mamma di Serkan.

A quel punto, Aydan cercherà di convincere Kiraz a non rivolgersi più a Kemal in quel modo, ma la bambina preciserà che l’uomo è davvero suo nonno visto che è il padre di suo padre. Una risposta che verrà sentita anche da Ayfer (Evrim Dogan), la quale chiederà subito una spiegazione alla Bolat Senior.

Love Is In The Air, trame: il segreto di Aydan è sempre più esposto

E così il segreto di Aydan sarà meno tale, ma Ayfer capirà le difficoltà che starà vivendo la sua amica e si riavvicinerà a lei dopo i contrasti, durati ben cinque anni, dovuti alla rottura tra Eda (Hande Ercel) e Serkan. In ogni caso, la Bolat comprenderà che non può ancora tacere a lungo e, quando non riuscirà a mettersi in contatto né con Kemal e né con Serkan, lascerà un messaggio nella segreteria del figlio dove gli dirà tutta la verità. Ma l’architetto lo ascolterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.