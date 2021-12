Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 dicembre 2021: Erik nota con fastidio la freddezza di Ariane e in seguito la vede intenta ad abbracciare Michael. Erik a quel punto affronta duramente la donna, che reagisce in modo inatteso…

Erik minaccia ancora Cornelius, che accusa di essere complice di von Thalheim (ignorando che in realtà sono… la stessa persona!).

Christoph e Werner vorrebbero sbarazzarsi di Erik e cercano di capire come fare, dato che Ariane continua a mettersi di mezzo impedendo che l’uomo venga licenziato.

Michael rivela a Robert che nutre dei sensi di colpa verso Andrè per aver tentato di cacciarlo di casa.

Max compra il maialino per donarlo a Vanessa, che però è impegnata con George Fichtl, lo schermidore che aveva contattato in precedenza.

