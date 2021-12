Spiragli di luce per Fabrizio (Giorgio Borghetti), che nelle prossime di Un Posto al Sole inizierà a raccogliere i frutti del suo impegno profuso per risollevare la situazione economica del pastificio. A salvare l’azienda di famiglia saranno le “Marinelle”, il nuovo formato di pasta lanciato sul mercato che otterrà un inaspettato quanto sorprendente successo.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 1° dicembre: Marina cerca di calmare Fabrizio!

Una seconda vita per il pastificio, che gioverà all’umore e alle ambizioni di Fabrizio. Quest’ultimo proporrà alla consorte di affiancarlo nella gestione dell’impresa: un ruolo che sembrerà non entusiasmare affatto la Giordano, che inizierà a temere la concorrenza di Lara all’interno dei cantieri e che, conscia del tempo che potrebbe toglierle il nuovo incarico al pastificio, si mostrerà dunque titubante nell’accettare l’offerta del marito.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Saranno fondati i timori di Marina nei confronti della Martinelli? Quel che è certo è che Lara non arretrerà di un millimetro nel suo piano atto a riconquistare la piena fiducia di Ferri e per farlo non lesinerà di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione. Sarà però difficile scalzare l’astuta Giordano, la quale continuerà a godere della massima stima di Roberto, che dal suo canto apparirà determinato a non perdere come socia l’ex moglie, ritenuta una risorsa preziosa nei cantieri.

Roberto rinnoverà a Marina la sua fiducia illimitata e incondizionata durante un colloquio privato, durante il quale l’uomo non mancherà di criticare la Martinelli. I due però non potranno immaginare che Lara ha ascoltato l’intera conversazione, comprese le parole sprezzanti di Ferri nei suoi confronti…

Tutto ciò getterà immediatamente Lara nello sconforto. Come reagirà la temibile donna d’affari? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.