Il 2021 di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) è stato decisamente “un anno da buttare”: i due storici personaggi di Un posto al sole sono gradualmente caduti in una profonda crisi, nella quale a un certo punto si è inserito anche un “terzo incomodo”; la Graziani ha così iniziato una relazione con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), che solo da poco è venuta alla luce dando il colpo di grazia al matrimonio con il Saviani.

Come avete visto nelle più recenti puntate di Upas, la frattura è ormai insanabile e Rossella (Giorgia Gianetiempo) in tal senso ha fatto una scelta precisa: sin dall’inizio ha accusato la madre per quanto accaduto e ha preso le difese di Michele, con il quale ora intende andare a vivere.

C’è da dire che, in tutta questa situazione, il Saviani e Silvia si sono comportati molto civilmente tra di loro e, anzi, prossimamente, i due riusciranno anche a ritrovare un rapporto più cordiale (per quel che si può, ovviamente). Ma come proseguirà la trama? Anzi, a questo punto il vero quesito è: proseguirà?

Eh sì. Occhio alle prossime puntate, perché a sorpresa la vita di Michele potrebbe essere stravolta: nella puntata del 10 dicembre, il giornalista riceverà una notizia che, come indicano le anticipazioni, “potrebbe scombussolare tutti i programmi“. Di che si tratta? Vi anticipiamo che la novità riguarda una proposta di lavoro molto interessante ma che avrebbe una “contropartita” non da poco: l’uomo dovrebbe lasciare Napoli e trasferirsi a Milano. Accetterà?

