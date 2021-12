Anticipazioni Un posto al sole: la travagliata partenza di Vittorio Del Bue

Archiviate le feste natalizie, nelle prossime puntate di Un posto al sole per Vittorio (Amato D’Auria) sarà il momento di cominciare a preparare il suo lungo viaggio per Oslo, che lo terrà lontano da Napoli per molto tempo. Dopo aver provato in tutti i modi ad allontanare Speranza (Maria Sole Di Maio), cercando contestualmente di avvicinarla all’innamoratissimo Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo), il giovane Del Bue comincerà a provare una certa gelosia nei confronti dei due, in particolare quando constaterà che il rapporto tra la fidanzata e Samuel sarà sempre più stretto e affiatato.

Benché conscio di aver agevolato questa situazione e proprio quando Samuel apparirà sempre più vicino alla Altieri, Vittorio non se la sentirà di restare con le mani in mano e deciderà di giocarsi il tutto per tutto pur di vincere la concorrenza del rivale.

Un posto al sole spoiler: Vittorio, l’ultimo tentativo con Speranza prima di lasciare Napoli

In dubbio tra l’amore di Vittorio e quello di Samuel, Speranza farà una scioccante scoperta che parrà agevolare la sua scelta sentimentale. Cosa succederà? La ragazza apprenderà per caso dell’astruso piano messo in pratica dal Del Bue per avvicinarla a Samuel?

Staremo a vedere, ma quel che è certo è che Vittorio, ormai in procinto di partire alla volta della Scandinavia, proverà un ultimo disperato tentativo per riconquistare la Altieri junior, anche se l’impresa si rivelerà più difficile del previsto e infatti, alla fine, il figlio di Guido (Germano Bellavia) lascerà Napoli.

Dal canto suo, Speranza continuerà però a covare molti dubbi sulla propria situazione affettiva e dunque non è affatto detto che Samuel abbia vita facile con la sua amata…