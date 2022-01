Beautiful, anticipazioni 5 gennaio: Hope vede Thomas cambiato in meglio e ha un’idea

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 5 gennaio 2022

Shauna Fulton (Denise Richards) giura di stare perorando la causa di Quinn (Rena Sofer) con Eric Forrester (John McCook).

Wyatt (Darin Brooks) suggerisce a Shauna di lasciare la villa dello stilista per non compromettere l’amicizia con Quinn.

Di fronte al cambiamento che vede in Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) propone di portarlo a casa per visita una non programmata al piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri).