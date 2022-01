Spoiler puntata di Love is in the Air di martedì 25 gennaio 2022:

Essendo Kemal, così come Kiraz, è allergico alle fragole… Potrebbe essere proprio lui il padre di Serkan!

Eda costringe Serkan a recarsi per la prima volta in un supermarket per la spesa. Proprio in tale frangente, Serkan mangia una patata cruda e terrosa, in segno di sfida con Eda (che gli aveva detto che non lo avrebbe mai perdonato nemmeno se – appunto – avesse mangiato una patata).

Rientrati a casa, Serkan deve prendere un caffè con Deniz. Eda ne è gelosa, ma il motivo del caffè è prettamente lavorativo: Deniz infatti propone a Serkan di occuparsi del progetto di un porto…