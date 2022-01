Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022

La dottoressa Hulya riunisce i genitori di Kiraz e i loro amici e li invita a condividere i propri pensieri più nascosti per insegnare alla bambina l’importanza della sincerità. Durante questa sorta di gioco della verità, Kiraz, senza saperlo, mangia una merendina alle fragole a cui è allergica. Si sente male, ma portata in ospedale, si riprende velocemente.

Anche Kemal, come Kiraz, è allergico alle fragole: potrebbe essere lui il padre di Serkan? Intanto quest’ultimo è costretto da Eda ad andare a fare la spesa in un supermercato per la prima volta. Qui Serkan decide di mangiare una patata cruda e terrosa, sfidando Eda che gli ha detto: “Non ti perdonerei neanche se mangiassi una patata cruda”. Tornati a casa, Serkan è costretto ad andare a prendere un caffè con la signora Deniz. Eda è gelosa di questo appuntamento, ma poi scopre che in realtà si trattava di una cena di lavoro: la signora Deniz ha infatti proposto a Serkan di occuparsi del progetto di un porto.

Trame Love is in the air: Kemal potrebbe essere il padre di Serkan?

Kemal si trasferisce a casa di Aydan, la quale riceve i risultati delle analisi genetiche e scopre che Kemal è il vero padre di Serkan. Sempre a casa Bolat, Kerem è scontento del suo lavoro per Serkan, ma Pina insiste e lo convince a portare i suoi disegni all’architetto. Dal canto suo, Piril decide di pedinare Engin per scoprire se ha un’amante; in realtà scopre che il marito sta mettendo su un’attività di catering in segreto.

In occasione di una degustazione, Piril ed Engin conoscono la preside di una prestigiosa scuola che seleziona gli alunni attraverso un particolare colloquio con i genitori, che Engin e Piril sono determinati a fare pur di iscrivere Can a questa prestigiosa scuola.

Kerem attende che Serkan giudichi i suoi disegni, ma Eda trova un escamotage per restare sola con Serkan e imporgli di controllarsi, per evitare di soffocare l’entusiasmo del giovane apprendista.