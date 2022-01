Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022

Aydan ottiene la conferma che temeva: Kemal è il padre di Serkan, quindi cerca un modo per dirlo a entrambi. La mattina seguente, Piril e Engin vanno a casa di Eda per chiedere un giorno libero a Serkan, dato che devono sostenere il colloquio conoscitivo con una scuola per Can. Quando Serkan e Eda scoprono che i loro amici non gli hanno parlato della scuola per evitare che gli soffiassero l’unico posto rimasto, vanno su tutte le furie e decidono di accontentare il desiderio di Kiraz: andare a scuola con Can.

Eda e Serkan accontentano Kiraz e cercano di iscriverla nella stessa scuola di Can. Per riuscirci, però, hanno bisogno di un aggancio nell’alta società. Se ne occuperà Aydan Bolat, alla quale Eda, in cambio di un colloquio con la scuola, promette una cena tra Kemal e Serkan. Aydan invita la direttrice della scuola e prova a corromperla; se non fosse per l’intervento di Ayfer, il progetto di Eda e Serkan andrebbe in fumo. La gara tra genitori comincia e, con essa, iniziano ad affiorare dolci ricordi.

Trame Love is in the air prossima settimana

Le coppie Serkan – Eda e Engin – Piril si contendono il posto per i loro rispettivi figli presso una scuola che, per l’ammissione, richiede una serie di prove attitudinali non agli alunni ma ai genitori; ciò metterà in crisi il rapporto di amicizia fra le due coppie.

La giuria scolastica scopre che i genitori di Kiraz e Can hanno degli scheletri nell’armadio e li squalifica tutti senza indugi.

Pina riceve una telefonata che indispone Kerem e lo induce a partire. Melek confessa ad Ayfer di essere innamorata di Burak, il quale però, dopo averla baciata in stato di ebbrezza, le dice di voler rimanere solo un suo amico. Aydan, “scoperta” da Kiraz, Can e Ayfer decide di confessare a Serkan, tramite messaggio telefonico, che il suo vero padre non è Alptekin ma Kemal…