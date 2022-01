Anticipazioni Love is in the air: la gravidanza di EDA viene fraintesa e…

Seconda gravidanza in arrivo per Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle puntate finali di Love Is In The Air. Quando mancherà pochissimo all’epilogo della telenovela turca, la nostra protagonista comunicherà infatti al felicissimo marito Serkan Bolat (Kerem Bursin) di essere in attesa di un nuovo “erede” dopo Kiraz (Maya Basol). Ciò farà però nascere un grosso equivoco…

Love Is In The Air, spoiler: Eda scopre di essere incinta!

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto inizierà qualche settimana dopo il matrimonio tra Serkan e Eda. Quest’ultima comincerà infatti ad avvertire un senso di fame perenne e, come se non bastasse, in diverse occasioni si addormenterà all’improvviso per via di una strana stanchezza. Da un lato Bolat si metterà esageratamente in discussione, tant’è che penserà che la consorte si stia già annoiando nello stare al suo fianco, dall’altro la Yildiz deciderà ad un certo punto di vedere un medico che, dopo averla visitata approfonditamente, le comunicherà che è in dolce attesa.

Appresa la notizia, Eda ne parlerà immediatamente con Serkan, sottolineando che finalmente Kiraz avrà un fratellino e una sorellina, come chiedeva loro negli ultimi giorni. Tuttavia, Bolat comincerà ad avere un atteggiamento decisamente apprensivo nei suoi riguardi e, non a caso, pretenderà di conoscere subito il suo dottore. Dopo ciò metterà la povera Eda a stecchetto precisando che è necessario che faccia una dieta totalmente salutare per il bene del piccolino. I “problemi” non saranno però finiti qui…

Love Is In The Air, news: Serkan e Eda decidono di tenere nascosta la gravidanza

Eh sì: su consiglio di Eda, che vorrà mantenere il riserbo finché non saranno passati i primi mesi di gestazione, Serkan si impegnerà a non fare menzione a nessuno della gravidanza. Comunque sia, il segreto rischierà di emergere prima del previsto. Tutto partirà, infatti, quando Engin (Anil Ilter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) decideranno di chiudere definitivamente la Art Life e vendere le loro azioni, esattamente come fatto da Serkan per salvare l’azienda dal fallimento. I coniugi penseranno quindi di aprire un nuovo studio con Bolat ed Eda, motivo per il quale non vorranno farsi sfuggire la prima possibile cliente anche se, in realtà, non avranno ancora assunto nessuno!

Engin e Piril raggrupperanno quindi tutti i loro amici nei locali dell’ex Art Life, ancora di loro proprietà, affinché si fingano dipendenti. Una pantomima alla quale dovranno assistere anche Eda e Serkan, freschi di visita dal ginecologo. Da lì partiranno dunque due clamorosi equivoci…

Love Is In The Air, trame: ecco i due grossi equivoci!

Possiamo infatti anticiparvi che, ad esempio, Seyfi (Alican Aytekin) rovisterà per caso nella borsa di Eda e troverà gli esami della gravidanza. A causa di un gigantesco fraintendimento, il maggiordomo crederà però che gli stessi siano di Aydan (Neslihan Yeldan) ed ipotizzerà incredibilmente che la sua signora sia rimasta incinta del fidanzato Kemal (Sinan Albayrak). Tuttavia, appena verrà interrogata sulla questione, la Bolat negherà tutto quanto e si dispererà al pensiero che i test possano in realtà appartenere alla nipote Pina (Doğa Özüm), a suo dire “fregata nella virtù” da Kerem (Sina Özer). Insomma, almeno per ora nessuno sospetterà di Eda.

La stessa borsa passerà al setaccio di Erdem (Sarp Bozkurt), che troverà al suo interno dei medicinali che identificherà come degli antidepressivi. Questo basterà dunque per convincere Ayfer (Evrim Dogan) e Melo (Elcin Afacan) del fatto che Eda sia depressa. In pratica, tutti fraintenderanno la situazione in modo davvero esilarante!