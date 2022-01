Anticipazioni Love is in the air: AYDAN, nessuno ha il coraggio di dirle che…

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, dopo la richiesta di matrimonio del fidanzato Kemal (Sinan Albayrak), per Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) arriverà il momento di fare un altro step nella sua relazione con il papà di Serkan (Kerem Bursin). La donna si preparerà infatti a conoscere la suocera, ma commetterà una vera e propria imprudenza che rovinerà il primo incontro…

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di lunedì 17 gennaio 2022

Love Is In The Air, trame: Aydan nervosa per l’incontro con la suocera

Le anticipazioni segnalano infatti che Aydan sarà abbastanza nervosa all’idea di incontrare la suocera, motivo per il quale comincerà a pensare di dover ricorrere ad un piccolo ritocchino estetico per apparire più giovane agli occhi dell’anziana. Ad ogni modo, dato il recente fallimento dell’Art Life, la Bolat non vorrà spendere troppi soldi, tant’è che sceglierà di rivolgersi ad una dottoressa di bassa lega a prezzi modici.

Agendo in tale maniera, Aydan andrà però incontro ad un gigantesco imprevisto: a distanza di poche ore, la sua faccia subirà una vera e propria paralisi, che la renderà letteralmente mostruosa. Nessuno, a partire da Kemal e Seyfi (Alican Aytekin), passando per Melo (Elcin Afacan) e Ayfer (Evrim Dogan), avrà però il coraggio di dirglielo e la Bolat continuerà ad ignorare cosa le starà succedendo, dato che il maggiordomo si preoccuperà di nascondere ogni specchio della casa affinché non si veda!

Love Is In The Air, spoiler: Aydan scopre da Kiraz che ha il volto tumefatto!

Ma per quanto tempo Aydan ignorerà la verità? Nel momento in cui parteciperanno ad un pranzo per conoscere la madre di Kemal, Eda (Hande Ercel) e Serkan sceglieranno anche loro di mentirle, al contrario di Kiraz (Maya Basol) che, alla prima occasione utile, chiederà appunto alla nonna che cosa sia successo alla sua faccia. Aydan si dispererà dunque al pensiero che incontrerà la suocera quel giorno stesso, ma sarà ormai troppo tardi per disdire l’appuntamento visto che l’anziana sarà già arrivata nella tenuta!

Aydan si presenterà quindi a tavola con un paio di occhiali da sole, ma genererà lo spavento della madre di Kemal appena se li leverà. Inoltre, il pranzo si rivelerà più difficile del previsto a causa di una serie di particolari…

Love Is In The Air, news: la madre di Kemal scopre che Serkan è suo nipote!

Eh sì: oltre a metterla al corrente del fatto che presto sposerà Aydan, particolare riguardo al quale nemmeno Serkan era d’accordo, Kemal svelerà alla madre che lo stesso Serkan è suo nipote, generando sorpresa nella donna (convinta invece che il figlio fosse il padre di Kiraz).

Come se non bastasse, attraverso una serie di equivoci, Eda si troverà costretta ad ammettere di stare aspettando il secondo figlio da Serkan, ma di questo parleremo più approfonditamente in un altro dei nostri post. Di sicuro c’è che la suocera di Aydan si troverà catapultata all’improvviso in una famiglia decisamente bizzarra…