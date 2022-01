Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022

Riccardo riesce ad accorciare le distanze con Rossella e la loro relazione sembra di nuovo decollare, ma Virginia svelerà un segreto del suo passato con lui. Bianca fa ritorno a casa rattristata per la mancanza della madre. Nunzio sembra prendere un po’ troppo alla leggera il suo lavoro ai cantieri. Guido reagisce con estremo imbarazzo alla prima effusione pubblica di Giancarlo con la cugina.

Il rapporto fra Rossella e Riccardo sembra avviato a superare le recenti difficoltà, ma un nuovo e inaspettato ostacolo potrebbe minare la loro felicità di coppia. Franco è sotto pressione per Bianca e per l’atteggiamento di Nunzio, che lo metterà in difficoltà con Ferri. Il comportamento di Guido, suggestionato da Cotugno e perciò fin troppo ligio alle regole, rischia di indurre Silvia a credere che il cugino abbia un’avversione forte nei confronti di Giancarlo e ad agire di conseguenza.

Un posto al sole spoiler: Fabrizio fa una scelta difficile

Rossella trova il supporto emotivo di un’amica inaspettata ma Virginia non ha alcuna intenzione di lasciarle campo libero con Riccardo. A differenza di Clara che sta cercando di iniziare un nuovo capitolo della propria vita malgrado le difficoltà pratiche e le problematiche economiche, Patrizio non sembra aver ancora superato il dolore per la fine della loro storia. Dopo le recenti lamentele di Ferri e le tensioni con Franco, Nunzio si dedicherà con serietà al lavoro ai Cantieri?

Roberto e Lara sembrano sempre più affiatati. Marina cerca di dare supporto a Fabrizio per risollevare le sorti del pastificio, ma le cose sembrano non mettersi bene. Mentre Rossella verrà travolta dal confronto con Virginia, Riccardo insisterà perché fra loro due avvenga un chiarimento. Clara riceve una proposta inaspettata che la mette in difficoltà.

In crisi dopo la fine della sua storia con Clara, Patrizio, ormai chiuso in se stesso, farà sempre più fatica a reggere le continue provocazioni di Alberto. Dopo aver deciso di essere onesto sulla situazione del pastificio, Fabrizio comincia a fare i conti con le conseguenze della sua scelta. Samuel prova a riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ancora troppo ferita e confusa.