Un posto al sole, anticipazioni 13 gennaio: Rossella subisce il confronto con Virginia

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 13 gennaio 2022

Giovedì 13 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un supporto dall’esito non troppo felice, un’inattesa proposta e un nuovo… affiatamento!

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Sembra esserci un maggior affiatamento tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti).

Marina (Nina Soldano) tenta di supportare Fabrizio (Giorgio Borghetti) per cambiare in meglio il destino del pastificio, ma le cose non si mettono per il verso giusto.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) subisce molto il confronto con Virginia (Desiree Noferini), mentre Riccardo (Mauro Racanati) insiste affinché fra loro due ci sia un chiarimento.

Clara (Imma Pirone) riceve una proposta inaspettata che la mette in difficoltà.