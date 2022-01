Un posto al sole, anticipazioni prossima puntata: Patrizio è stanco di Alberto e decide che…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 26 gennaio 2022

Mercoledì 26 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un destino incerto, un’inaspettata decisione e un accorato invito…

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) deve affrontare quanto detto da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ma anche l’atteggiamento negativo di Lara (Chiara Conti).

Dopo quanto accaduto, il destino di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) è davvero appeso a un filo…

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è stanco di essere continuamente provocato da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e prende una decisione sorprendente quanto inattesa…

Temendo che prima o poi rompa con il dottor Sarti (Giovanni Caso), Mariella (Antonella Prisco) invita Salvatore (Cosimo Alberti) a non flirtare più con altri uomini sul web.

Attenzione: in questi giorni i palinsesti tv subiscono cambiamenti per via degli speciali sull’elezione del Presidente della Repubblica.