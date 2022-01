Un posto al sole, anticipazioni 27 gennaio: Lara trascurata da Ferri, che pensa a Marina

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 27 gennaio 2022

Giovedì 27 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una triste rievocazione, una donna trascurata e una situazione di ansia.

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Nonostante sia ancora scossa per gli atteggiamenti aggressivi di Fabrizio, Marina è in ansia per la salute dell’uomo.

Ferri cerca di stare vicino a Marina in questo momento così difficile per lei, ma ciò lo porta a trascurare Lara Martinelli.

La maestra di Jimmy ha dedicato una lezione al Giorno della Memoria. Il bambino è rimasto molto colpito e, una volta a casa, tale rievocazione permetterà a lui e a Bianca di apprendere qualcosa di inedito su quegli anni e su Palazzo Palladini.

Attenzione: in questi giorni i palinsesti tv possono subire cambiamenti per via degli speciali sull’elezione del Presidente della Repubblica.