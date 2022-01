Anticipazioni Un posto al sole: tre personaggi lasciano per ora Napoli. Quando torneranno?

C’è un gran movimento in questo periodo nel cast di Un posto al sole, con personaggi che ritornano dopo parecchio tempo (tipo il gruppo-vigili) e altri per cui è in atto (o sta per partire) uno stop più o meno lungo. C’è da dire che negli ultimi anni Upas ha spesso messo in pausa i suoi interpreti (a turno, ovviamente), per cui ci si aspetta sempre che chi va poi torni. Sarà così anche stavolta? Vediamo la situazione.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 3 gennaio: MARINA si chiede chi sia stato a…

Cominciamo da Michele Saviani. Dopo la fine del suo matrimonio con Silvia (Luisa Amatucci), il personaggio interpretato da Alberto Rossi ha ricevuto un’offerta di lavoro a Milano e così per ora ha lasciato Napoli. Lo rivedremo? Alberto dai suoi account social ha recentemente fatto capire che, anche se sapesse, non potrebbe parlare (per un ovvio obbligo di riservatezza), ma sta di fatto che – se avete prestato orecchio alla narrazione – è stato detto chiaramente che l’incarico di Michele in Lombardia è a tempo determinato. Quindi se tanto ci dà tanto…

Un posto al sole: Vittorio Del Bue tornerà?

Proprio questa settimana, assisteremo invece alla partenza per la Sicilia di Angela Poggi (Claudia Ruffo), impegnata a seguire un progetto in loco. Anche in questo caso, i dialoghi hanno fatto capire che l’assenza non sarà eterna (da ciò che ha detto la stessa Angela, non dovrebbe superare i due mesi) e quindi con tutta probabilità la Poggi junior sarà di nuovo con noi tra qualche tempo.

Passiamo a Vittorio Del Bue, e qui il discorso si fa un po’ più complicato: il figlio di Guido (Germano Bellavia) sta per partire per un viaggio – anche stavolta con implicazioni lavorative – ma non si è capito del tutto quanto duri la trasferta. In più, su Instagram, il giovane attore Amato D’Auria ha postato lo scorso novembre un intervento che secondo molti fan aveva il sapore di un addio. Naturalmente non si tratta di segnali facili da interpretare ma, con onestà, in questo momento non sapremmo dirvi se il ruolo di Vittorio rientrerà in tempi brevi. Staremo a vedere…

Questi sono dunque gli “arrivederci” con cui i fan di Un posto al sole stanno avendo (o avranno a breve) a che fare in questo periodo. Secondo alcuni rumors di cui ci è giunta voce, ce ne potrebbero essere anche altri in futuro… ma ne parleremo quando sarà il momento!