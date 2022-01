Anticipazioni Un posto al sole: Fabrizio aggredisce Marina ma non solo…

Sono alle porte momenti di grande tensione per Marina (Nina Soldano), che nelle prossime puntate di Un posto al sole si troverà nuovamente a dover fare i conti con il tormento di suo marito Fabrizio (Giorgio Borghetti). L’uomo è ormai sempre più avvilito a causa della disperata condizione in cui versa il pastificio, affossato dalla notizia della presenza di grano non italiano.

La situazione familiare in casa Rosato, già fortemente compromessa, precipiterà quando Fabrizio, in preda all’alcol, assalirà violentemente la consorte, provocandole diverse escoriazioni. Turbata e allo stesso tempo terrorizzata dal brutale comportamento del marito, Marina troverà riparo in casa di Filippo (Michelangelo Tommaso), che per una notte aprirà le porte di casa sua alla Giordano.

Un posto al sole spoiler: FABRIZIO dà un pugno a ROBERTO

L’inquietudine di Marina sarà però destinata ad aumentare quando Fabrizio, furente per la fuga della donna, si precipiterà a Palazzo Palladini con l’intento di riprendersela. La sorte vorrà che il Rosato incrocerà sulla sua strada proprio Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), e, convinto che il tycoon stia prestando ospitalità alla moglie, non ci penserà due volte a sferrargli un pugno sul volto.

Non ci metterà molto Fabrizio a rendersi conto di aver esagerato e, una volta compresa l’estraneità ai fatti di Ferri, fuggirà sconvolto dal palazzo. Senza ormai alcuna ragione di vita e con una reputazione irrimediabilmente danneggiata, il Rosato si convincerà a compiere un gesto estremo che rischierà di mettere a repentaglio la propria esistenza.

Malgrado la violenza subita dal marito, Marina non potrà non allarmarsi di fronte al precario stato fisico dell’uomo, la cui vita sarà praticamente appesa a un filo. La Giordano potrà però nel frattempo consolarsi con la parziale vittoria riscontrata contro l’acerrima nemica Lara (Chiara Conti), che si vedrà ignorare da Roberto: quest’ultimo, preoccupato per l’incolumità dell’ex moglie, si avvicinerà sempre di più alla Giordano con l’intento di proteggerla e donarle supporto.

Stanca altresì dei continui soprusi di Fabrizio (la cui salute nel frattempo sarà in miglioramento), Marina lo metterà di fronte a una decisiva scelta destinata ad avere forti ripercussioni sul loro matrimonio…