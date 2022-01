Anticipazioni Un posto al sole: KATIA, Nunzio e Franco felici di rivederla ma…

Ci siamo: dopo averne tanto parlato, a Un posto al sole è finalmente arrivato il momento di rivedere in scena Katia Cammarota, il personaggio interpretato da Stefania De Francesco. Katia, come ricorderete senz’altro, è la madre di Nunzio (Vladimir Randazzo) e sono diversi anni che – complice il suo trasferimento in Sicilia – non si faceva più viva in quel di Napoli. Come mai ha deciso di tornare proprio in questa fase della trama?

C’è da dire prima di tutto che Franco (Peppe Zarbo) sarà molto felice di ritrovare la Cammarota e sarà contento di rivederla anche il figlio. Si stabilirà dunque fin da subito un bel clima familiare, che nasconde però una grande preoccupazione…

Un posto al sole spoiler: KATIA è preoccupata per NUNZIO

Eh sì: Katia è in ansia per il riavvicinamento di Nunzio nei confronti di Chiara (Alessandra Masi): i due giovani avevano già avuto una storia anni fa e ora la donna teme che la rinnovata frequentazione del figlio con la Petrone possa dar adito a nuove sofferenze. Ma avrà ragione Katia ad avere questo presentimento?

Chissà… forse sì! Di vero c’è che, nelle prossime settimane, inizieremo a capire che Chiara nasconde un profondo malessere e scopriremo che la ragazza ha dei seri problemi! Quali? Presto ne riparleremo, ma intanto godiamoci questo rientro a Upas che, ve lo anticipiamo, durerà per un po’ e quindi non sarà esattamente una meteora.

Tra l’altro, ci risulta che il rientro della madre di Nunzio potrebbe essere accompagnato tra qualche tempo anche da un’ulteriore novità, ma avremo modo di riparlarne…