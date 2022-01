Anticipazioni Un posto al sole: Riccardo e Virginia, un dialogo rivelatore

A Un posto al sole, l’idillio amoroso tra Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo Crovi (Mauro Racanati) ha da poco subìto un brusco stop, per via di qualcosa che è accaduto mentre i due erano in vacanza a Bolzano. Rossella ha infatti beccato il suo nuovo fidanzato in compagnia di un’altra donna, con cui sembrava esserci una discussione in corso…

Quando la giovane dottoressa ha provato a pretendere la verità sull’accaduto, Riccardo si è chiuso in se stesso come un riccio e per diversi giorni ha tentato di appianare le cose senza tuttavia rivelare la verità. Alla fine, però, il dottore si è arresto (“Hai vinto tu“) e ha confessato alla Graziani che quella donna è Virginia Rinaldi (Desiree Noferini), la sua ex con cui ha avuto una tormentata storia finita male.

Un posto al sole, spoiler: Rossella teme di riprovare il dolore vissuto con Patrizio

Tanto è bastato per far cadere Rossella in una girandola di dubbi e incertezze: “Non voglio riprovare il dolore vissuto con Patrizio“, ha confessato alla madre nei più recenti episodi della soap. Proprio Silvia (Luisa Amatucci) ha però consigliato alla figlia di vivere questa storia con più leggerezza e, dunque, senza caricarla per ora di troppi pesi. Rossella ne sarà capace?

Al di là di questo, comunque, c’è ancora un grande colpo di scena in arrivo a breve. Il 7 gennaio abbiamo visto Virginia arrivare a Napoli in cerca di Riccardo e tutto lascia presupporre che ci sia ancora qualcosa di “non detto”.

Un posto al sole trame: Virginia vuole riconquistare Riccardo

Sarà proprio così: la Rinaldi sta per avere un drammatico dialogo con Riccardo da cui si evincerà chiaramente che lei vuole riconquistarlo. E a quel punto, il medico dovrà riparlare con Rossella svelandole la parte mancante della verità. Quello che si era capito finora è che Virginia fosse l’ex moglie di Crovi, ma un articolo apparso nell’ultimo numero del settimanale Telepiù pone la questione in termini diversi: a leggere l’articolo in questione, infatti, sembra che Riccardo e la new entry siano ancora sposati!

Ne sapremo di più guardando le puntate di Upas in onda da lunedì 10 gennaio, non perdete dunque i prossimi episodi…