Love is in the air, anticipazioni dal 14 al 18 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio 2022

Aydan, grazie a una soffiata di Pina, propone a Kemal di finanziare il progetto del porto turistico insieme alla Signora Deniz, in modo che i due possano collaborare sul lavoro e trovare un’intesa. Ma alla cena di famiglia si presenta anche Deniz che, alla notizia del riavvicinamento di Eda e Serkan, svela pubblicamente il segreto della partecipazione di Kemal al progetto, mandando Serkan su tutte le furie.

Serkan ha deciso di chiedere a Eda di sposarlo e confida a Melo le sue intenzioni, pregandola di mantenere il segreto.

Trame Love is in the air prossima settimana: Eda e Serkan si sposano

Serkan vuole evitare che si sappia in giro della sua intenzione di sposare Eda, ma come spesso accade, la voce inizia a spargersi. Per evitare che proprio Eda venga a saperlo, Serkan è costretto a ricorrere ad ogni espediente.

Serkan, tra mille difficoltà, riesce a tenere fino all’ultimo Eda all’oscuro delle sua intenzione di chiederle di sposarlo. Ma Eda sarà più che felice di accettare la sua proposta di matrimonio.

Finalmente, Eda e Serkan si sposano, circondati da amici e familiari, a cui si aggiunge anche (momentaneamente) la signora Deniz, che porta in dono una raccolta di biglietti da visita di avvocati divorzisti. La festa è anche un’occasione per Kemal di avvicinarsi a Serkan: padre e figlio decidono di darsi una possibilità, quella di provare a conoscersi e vedere come evolvono le cose.