Love is in the air, anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022

La signora Deniz, convinta che Serkan si sia infatuata di lui, durante la cena lo pressa con delle avances talmente tanto esplicite che lui le dà il benservito e abbandona il progetto del porto. A questo punto, visto che le sorti della Art Life sono fortemente compromesse (ma Serkan non lo sa), scattano una serie di telefonate tra tutti i componenti delle due famiglie per capire il da farsi per far fronte all’imminente disastro economico.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di martedì 22 febbraio 2022

Ayfer, donna di cuore, dona tutti gli ori di famiglia ad Aydan per venderli insieme ai cavalli e ad altri beni della famiglia Bolat. Ayfer si offre inoltre di dare a quest’ultima (disperata perché non sa come si vive in ristrettezze economiche) lezioni di economia domestica. Kiraz ascolta la loro conversazione e, preoccupatissima, l’indomani mattina va dal padre con il suo salvadanaio e in lacrime chiede al padre di non vendere il suo pony.

Trame Love is in the air prossima settimana: la caduta della Art Life

Serkan ha scoperto tutto ed è infuriato con Eda, Engin e Piril. Lui deve comunque fare una scelta difficile per salvare Art Life e l’importante progetto di Eda in Italia. Per salvare tale progetto, Serkan vende le sue quote di Art Life. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui. Aydan è molto preoccupata per il figlio e chiama Piril per sapere che sta succedendo. Engin e Piril decidono di andare a parlare con Serkan, rivelando tutto a Eda che fino a quel momento non sapeva nulla.

Kiraz chiede ai genitori un fratellino o una sorellina: la maestra le ha assegnato il compito di girare un video con la sua famiglia nel quale deve chiedere qualcosa che la incuriosisca. Serkan decide di invitare tutti a cena per girare il video per comunicare la sua decisione di insegnare alla facoltà di architettura. Quando Kiraz chiede come si fanno i bambini, suscita l’imbarazzo e il divertimento di tutti.

Eda cerca di dare dei consigli a Serkan per il suo nuovo lavoro, ma lui non sembra essere disposto ad ascoltarla. Il primo giorno di lezione Serkan si rende conto che i suoi studenti sono più interessati alla sua fama che allo studio e con l’aiuto di Eda dovrà riuscire a trasmettere loro il suo amore per l’architettura.

Kiraz e Can cercano di far riavvicinare i loro genitori tendendo loro una trappola in un fast-food, ma con scarsi risultati. Intanto, Serkan continua a insegnare e inizia ad avere successo con gli studenti, tanto che questi lo invitano a una festa. Per poter accompagnare Serkan all’evento, Eda chiede a Melo di badare a Kiraz. L’amica, che si è appena baciata con Burak ma che per ora vuole tenere la cosa segreta, fa da babysitter a Kiraz insieme a Burak.