LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 7 all’11 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parlargliene di persona ma, quando Serkan apprende la notizia, non accetta la situazione.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata dell’1 e 2 febbraio 2022

Proprio mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz si sta rinsaldando sempre di più, la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma quest’ultimo, con grande delusione della piccola, non si presenta, obbedendo ad un ordine di Serkan.

Trame Love is in the air prossima settimana

La piccola Kiraz, terribilmente delusa dalla promessa infranta dal nonno (che le aveva promesso che sarebbe andato a prenderla all’uscita da scuola), si chiude nel bagno dell’istituto con Can, destando molta preoccupazione nei genitori.

È il primo giorno di scuola di Kiraz e la bambina si è chiusa in bagno nel tentativo di far avvicinare Serkan e Kemal, sebbene con scarsi risultati. Eda però, per ringraziare l’uomo di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, fa un bellissimo gesto di avvicinamento nei confronti di Kemal.

Eda, per ringraziare Kemal di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, invita lui e Aydan alla cena che ha organizzato con il resto della famiglia per annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme. Anche Aydan sta muovendosi per trovare il modo di far interagire padre e figlio.