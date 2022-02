Un posto al sole, anticipazioni 16 febbraio: Chiara nuova preda di Roberto Ferri

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 16 febbraio 2022

Mercoledì 16 febbraio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un difficile confronto, una nuova preda e… una sorpresa!

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Sempre in preda ai suoi tormenti d’amore, Nunzio (Vladimir Randazzo) vorrebbe allontanarsi da tutto, ma un confronto con la madre Katia (Stefania De Francesco) finisce per metterlo ancora più in crisi.

Lara (Chiara Conti) si fa di nuovo strada nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), il quale intanto ha trovato una nuova preda in Chiara (Alessandra Masi).

Non solo la potenziale scappatella di Sasà (Cosimo Alberti) non avrà seguito… ma ci saranno anche sorprese!