Anticipazioni Un posto al sole: arriva la sommelier ELVIRA

Grandi novità a Un posto al sole, dove in questi giorni stiamo assistendo a una nuova trama un po’ particolare: si parla di enologia, con un interesse per il mondo dei vini che col passare delle puntate “prenderà” sempre di più Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato).

Non è un caso se, proprio nelle attuali puntate della soap partenopea di Rai 3, le trame indicano che i due, “alla ricerca del miglior abbinamento fra cibo e vino, potrebbero diventare compagni di studi e arricchire il loro bagaglio di conoscenze“.

Un posto al sole spoiler: Renato si libererà di Giuditta?

Il tutto sta per concretizzarsi in un vero e proprio corso per sommelier che si terrà al Caffè Vulcano, a cui i due cognati parteciperanno. Occhio però, perché per Renato la cosa prenderà una piega differente e “fastidiosa”: gli si “attaccherà” addosso Giuditta (Patrizia Salerno), che comincerà a fargli delle avance sempre più chiare. Sarà così che il Poggi senior avrà bisogno dell’aiuto di Raffaele per liberarsi dell’invadente donna… ma sarà così facile?

Insomma, il corso promette scintille e divertimento per noi telespettatori… ma non solo! Proprio attraverso questo “wine affair”, Upas introdurrà il personaggio della sommelier Elvira, che altri non è se non… la madre di Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo)!

Tra l’altro il ruolo di Elvira, che – ve lo anticipiamo – non sarà assolutamente una “meteora”, arriva accompagnato da una bellissima sorpresa per tutti gli storici fan di Centovetrine: la signora sarà interpretata da Giusi Cataldo, rinomata interprete di cinema, teatro e televisione, che il pubblico del daytime conosce benissimo per la sua passata interpretazione di Matilda Herrera-Diaz nella soap torinese di Canale 5.