Trame Un posto al sole: Marina e il dietrofront con Roberto Ferri

A Un posto al sole, il ménage matrimoniale tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) non è mai stato del tutto soddisfacente: malgrado l’amore sincero che lega i due coniugi, i problemi del pastificio Rosato hanno spesso fatto precipitare l’uomo in stati di depressione pericolosa, con attacchi d’ira amplificati dall’alcol e di cui proprio l’imprenditrice ha fatto le spese. In questo contesto difficile, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta tentando da tempo di aprirsi un varco per riconquistare la Giordano.

Nelle prossime puntate di Upas, oltre a dover fare i conti con gli irrisolti problemi coniugali con il marito, Marina dovrà tenere testa anche a Lara (Chiara Conti), l’eterna rivale che tornerà a darle filo da torcere durante un evento di beneficenza al quale, neanche a dirlo, sarà presente anche Ferri.

Un posto al sole spoiler: Marina comunica a Roberto una scelta sofferta!

Il tycoon, dopo aver dimostrato alla Giordano di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti, si vedrà inaspettatamente ricambiare i suoi sentimenti, anche se l’imprevisto sarà come al solito dietro l’angolo…

Quando infatti la passione sembrerà a un passo dal risbocciare, Ferri sarà colto alla sprovvista da una brusca frenata di Marina, che comunicherà a Roberto una scelta assai sofferta. Occhio in particolare alla puntata della soap partenopea di Rai 3 in onda il giorno 11 febbraio, che potrebbe registrare uno sconvolgimento nel rapporto tra l’uomo d’affari e la Giordano!