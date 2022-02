Anticipazioni Un posto al sole: l’inattesa decisione di NUNZIO

A Un posto al sole, la tragica morte di Giancarlo Petrone (Roberto Alpi) e il conseguente ritorno di Nunzio (Vladimir Randazzo) a Napoli hanno spostato il centro dell’attenzione sulla giovane Chiara (Alessandra Masi), figlia del compianto imprenditore nonché (di nuovo) fidanzata del Cammarota.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 2 febbraio: Marina ha una decisione da prendere…

Sarà proprio la loro storia d’amore a tenere banco nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3. Gli episodi che vedremo a breve, infatti, registreranno tra i due un progressivo allontanamento, causato dal comportamento di Chiara che nel frattempo – agli occhi di Nunzio – sembrerà sempre più vicina a Ludovico (Roberto Caccioppoli). Quest’ultimo, in realtà, è l’uomo che le fornisce la droga…

Un posto al sole spoiler: Roberto Ferri approfitta della fragilità di Chiara?

Sarà proprio il rapporto tra la Petrone e la new entry a mandare su tutte le furie Nunzio, che, accecato dalla rabbia, arriverà ad agire senza il controllo delle sue azioni.

Sempre più ai ferri corti e deluso dal comportamento di Chiara, con la quale il rapporto diventerà pieno di problemi, Nunzio sarà così costretto a prendere un’inaspettata decisione: romperà con la sua amata?

Quel che è certo è la Petrone sarà sempre più nel pallone, non solo per Nunzio ma anche a causa della complessa cessione delle quote di maggioranza della sua azienda a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Occhio dunque al comportamento del terribile tycoon, che potrebbe trarre vantaggio dall’instabilità emotività di Chiara per trafficare e assicurarsi condizioni di vendita più vantaggiose… Come andrà a finire?