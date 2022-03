Love is in the air, anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile 2022

Durante la festa Eda ha un malore ma, dopo attimi di panico e una volta fatte le dovute visite mediche, si sente meglio. Poco dopo, Eda e Serkan comunicano di aver scelto il nome del figlio: il piccolo si chiamerà Alp, come il fratello defunto di Serkan. Questa decisione susciterà commozione in Aydan e nei presenti.

Aydan e Kemal annunciano che si sposeranno durante un viaggio in Spagna, ma Aydan cancella tutto quando scopre che con loro andrà anche la suocera. Serkan cerca di controllare tutto quello che fa Eda: vuole decidere cosa può mangiare e dove può lavorare, e si avvale dell’aiuto di tutti (compresa Kiraz). Nonostante la coalizione, Eda riesce a fare quello che vuole, anche se per riuscirci deve tirare fuori un po’ di aggressività, che le serve tra l’altro per riportare Kerem a Istanbul e rimetterlo in riga.

Trame Love is in the air prossima settimana: Eda partorisce!

In ufficio, Serkan condivide con i soci una novità: è arrivato un nuovo progetto a cui Piril non vuole rinunciare, nonostante gli sforzi di Engin per dissuaderla. Aydan e Kemal si godono un attimo di pace, lontani dalla signora Yadigar, ma l’idillio durerà a lungo? Tra Melek e Burak si avverte qualche tensione e lei appare molto insofferente. Dopo quattro mesi, Eda e Serkan, insieme agli altri, si occupano del trasloco. Burak confida a Kerem gli alti e bassi del rapporto con Melek, ma spiega all’amico che vuole risolvere il problema chiedendole la mano.

Melek rivela ad Ayfer che ha deciso di lasciare Burak, perché il loro rapporto non è quello che lei sogna. Manca poco al parto, quindi Eda e Serkan si dedicano agli esercizi di respirazione o, meglio, è Eda a farlo, visto che Serkan non intende essere presente. Come sempre, i motivi di discussione tra i due non mancano mai, ma come affronteranno questo nuovo capitolo della loro vita?

Serkan e Eda si stanno recando nella loro casa di montagna, quando a Eda si rompono le acque proprio mentre la macchina si ferma ed è in panne. Dopo alcuni momenti di panico e trambusto, la macchina riparte ma subito dopo Eda è colta dalle doglie e finisce per partorire sotto un albero, assistita da Serkan!