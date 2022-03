Love is in the air, anticipazioni dal 7 all’11 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022

Eda si addormenta mentre Serkan corregge i compiti dei ragazzi e poi non si presenta alla sua lezione, come invece gli aveva promesso. Per questo, Serkan teme che Eda trovi noiosa la sua nuova vita da professore e rimpianga quella da grande architetto e capo di Art Life.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di martedì 1° marzo 2022

Allo studio, le cose vanno male: Engin e Piril hanno difficoltà a gestire tutti i progetti senza il loro socio. Intanto, Aydan cerca di imparare da Ayfer i trucchi per vivere una vita modesta e confessa a Kemal di non voler dipendere da lui per paura che un giorno possa lasciarla. Serkan va a dare loro una mano, ma quando torna alla ArtLife capisce che quel contributo, seppur fondamentale, non sarà sufficiente sul lungo termine ed escogita un nuovo piano.

Trame Love is in the air prossima settimana: un grosso equivoco coinvolgerà diversi personaggi!

Serkan, convinto di non piacere più a sua moglie a causa dei nuovi panni che veste, quelli del professore universitario, accetterà la proposta dei suoi amici? Nel frattempo Aydan, convinta da Kemal, va a cercare Seyfi per riportarlo a casa, ma ad attenderla trova anche il suo compagno che ha organizzato tutto, con la complicità di Seyfi, per chiederle la mano.

Eda, insospettita da strani sintomi, prenota una visita dal medico. I suoi sospetti di concretizzano quando il medico le conferma che aspetta un bambino e lo comunica subito a Serkan.

Eda dice a Serkan di essere incinta del secondo figlio e ciò innesca in Serkan un atteggiamento iperprotettivo e asfissiante nei suoi confronti, tanto che ne faranno le spese anche gli affari dello studio. Engin e Piril infatti, contattati dalla signora Nuray per un importante lavoro, si danno da fare e ingaggiano Aydan, Ayfer, Seifi, Kerem, Kemal, Melek e Erdem, i quali faranno finta di essere i nuovi impiegati della società nata dalle ceneri della Art Life. Il progetto naufraga, un po’ per l’atteggiamento di Serkan e un po’ per la goffa inettitudine degli improvvisati dipendenti.

Un equivoco coinvolge le due borse di Pina e Eda: di conseguenza si ingenera presso Erdem, Ayfer, e Melek l’equivoco che Aydan sia incinta, e presso Aydan che lo sia Pina; sempre all’interno del medesimo equivoco, si è convinti che Eda soffra di depressione.