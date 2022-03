Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022

Rosalie non accetta la proposta di Ariane, che vorrebbe essere aiutata a diffamare Christoph.

Cornelia perde la chiave (affidatale da Andrè) del salone dove avrà luogo il ballo in maschera, ma Benni risolve il problema scassinando la porta con una forcina.

Hannes chiede a Maja di andare a vivere insieme a lui nel suo ranch nel Montana.

Selina si concede a Cornelius, ma la realtà è che la donna pensa ancora a Christoph.

Al ballo in maschera, Hannes e Maja scoprono di essere vestiti rispettivamente da principe e principessa.

Shirin evita le avance di un uomo travestito da ranocchio, poi flirta con Florian (quest’ultimo è vestito da ninja al posto di Max, il quale non ha potuto prendere parte all’evento). I due non riescono a riconoscersi per via delle maschere e alla fine si baciano, ma resteranno tutt’e due sconvolti quando scopriranno le rispettive identità!