Un posto al sole, anticipazioni 16 marzo: Samuel come reagirà alla brutta scoperta?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 16 marzo 2022

Mercoledì 16 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una brutta e inaspettata scoperta, la ricaduta in una tentazione e un turbamento…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Chiara (Alessandra Masi), non riuscendo a gestire benissimo le pressioni del lavoro, cede nuovamente alla tentazione della droga ma qualcuno inizia ad accorgersi della sua dipendenza.

Marina (Nina Soldano) è turbata dall’incontro con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e dalla complicità di quest’ultimo con Lara Martinelli (Chiara Conti). Tutto ciò evidenzia una volta di più l’attuale fragilità del suo matrimonio con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Samuel (Samuele Cavallo) ha scoperto che non sarà lui a prendere il posto di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) come capo cuoco del Vulcano. Come reagirà?