Un posto al sole, anticipazioni 18 marzo: Samuel a muso duro contro Nunzio!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 18 marzo 2022

Venerdì 18 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un aiuto chef ancora infuriato e un’iniziativa delle Cirillo destinata a creare problemi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Renato Poggi (Marzio Honorato) è di nuovo in crisi per via di un’iniziativa delle gemelle.

Sull’onda di quanto accaduto, il programma di Renato per la festa del papà rischia di andare in frantumi. Ma Manuela (Gina Amarante) prova a trovare una soluzione per mettere tutti d’accordo.

Samuel (Samuele Cavallo) è ancora arrabbiatissimo e si decide ad affrontare Nunzio (Vladimir Randazzo)!