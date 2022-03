Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022

Dopo uno scontro con Ornella per via di Patrizio, Raffaele trova la confidenza di Elvira e la serata tra i due prende una piega inaspettata. Mentre Nunzio è alle prese con l’abito giusto da indossare per un evento mondano con Chiara, Marina e Fabrizio tornano a Napoli e scopriamo che il rapporto tra i due ha subito degli importanti cambiamenti.

Raffaele deve gestire i sensi di colpa per la sua uscita clandestina e Ornella cerca di mediare fra lui e Patrizio, che però deve affrontare il problema Samuel. Mentre Marina è sempre più in difficoltà con Fabrizio e Nunzio deve fare i conti con la differenza di ceto fra lui e Chiara, Roberto scoprirà che Marina è tornata a Napoli nel momento e nel modo meno appropriato, scatenando la gelosia di Lara.

Un posto al sole spoiler: la controversa iniziativa delle gemelle Cirillo

In difficoltà a gestire le pressioni lavorative, Chiara cede nuovamente alla tentazione della cocaina ma qualcuno si accorgerà della sua dipendenza. L’incontro con Ferri e la sua complicità con Lara turbano Marina mettendo nuovamente a nudo le fragilità del suo rapporto con Fabrizio. Come reagirà Samuel alla scoperta che non prenderà il posto di Patrizio come capo cuoco di Caffè Vulcano?

Nunzio riesce a farsi assumere al Vulcano, provocando il forte disappunto di Samuel, e non vede l’ora di comunicare la notizia a Chiara, la cui reazione però non è quella che il ragazzo si aspettava. Chiara dovrà vedersela anche con Roberto e Lara. Ancora una volta Micaela prende un’iniziativa con Jimmy senza consultare Niko.

Un’iniziativa delle gemelle Cirillo metterà di nuovo in crisi Renato, rischiando di rovinare il suo programma per la festa del papà, ma Manuela è pronta ad escogitare una soluzione per mettere d’accordo tutti. Samuel, ferito e deluso dal comportamento di Nunzio, lo affronterà a muso duro.