Anticipazioni Un posto al sole: news sul ritorno di Marina e Fabrizio a Napoli

Allontanatasi per qualche tempo da Napoli per concentrarsi esclusivamente sulla salute di suo marito Fabrizio (Giorgio Borghetti), Marina (Nina Soldano) è pronta a fare ritorno in pianta stabile nelle dinamiche di Un posto al sole.

Dal 14 marzo, infatti, la dark lady sarà nuovamente al centro delle vicende della soap opera in onda su Rai 3, che vedrà nella donna un elemento chiave nel susseguirsi delle prossime trame. Benché sempre accanto al consorte durante il lungo periodo di convalescenza lontano dal capoluogo partenopeo, il legame tra Fabrizio e la Giordano – già messo a dura prova dai numerosi dissidi registratisi negli scorsi mesi – apparirà completamente cambiato e tra i due non mancheranno alcune frizioni che metteranno in seria difficoltà Marina.

Un posto al sole spoiler: Marina nota l’affiatamento tra Roberto e Lara

Nel frattempo, mentre tra i coniugi Rosato le cose saranno sempre più complesse, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) verrà a conoscenza dell’inaspettato ritorno a Napoli della sua storica fiamma. La presenza della donna in città non lascerà di certo indifferente nemmeno Lara (Chiara Conti), da sempre in rotta con l’astuta imprenditrice verso la quale prova inoltre una forte gelosia a causa del suo controverso rapporto con Ferri.

Questa volta però a farne le spese potrebbe essere Marina che, rifiutate qualche tempo fa le avances di Roberto, apparirà adesso turbata nel vedere il tycoon e la Martinelli sempre più complici e affiatati. L’inaspettata visione provocherà nella Giordano una forte agitazione che, data l’estrema fragilità del momento, rischierà di deteriorare ulteriormente il rapporto coniugale tra la donna d’affari e Fabrizio…