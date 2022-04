Un posto al sole, anticipazioni 14 aprile: Chiara, brutta sorpresa da Lara. Altro che amica!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 14 aprile 2022

Giovedì 14 aprile 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una sorpresa tremenda, un’altra romantica e una coscienza che inizia a farsi sentire…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

In ansia per Chiara, Nunzio cerca di aiutarla a risolvere la sua dipendenza dalla droga. Non sapendo dei problemi della ragazza, intanto, Michele inizia a pensare che le loro tensioni non siano state ancora superate.

Chiara riceve una una brutta sorpresa da Lara: altro che amica!

Non conscio della crisi della moglie, Fabrizio (Giorgio Borghetti) le organizza una sorpresa molto romantica.

Bianca, nonostante sia impegnata con le sfide della web challenge, comincerà a fare i conti con la propria coscienza.