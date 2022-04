Un posto al sole, anticipazioni 4 aprile: Nunzio reagisce male!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 4 aprile 2022

Lunedì 4 aprile 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una reazione furiosa, una tensione che aumenta e una malcelata gelosia…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ora Nunzio (Vladimir Randazzo) sa che Chiara (Alessandra Masi) ha ripreso a drogarsi. Il ragazzo reagisce male contro chi crede sia la causa di tale ricaduta.

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), in un clima di sempre maggiore tensione, hanno a che fare con le difficoltà di Bianca (Sofia Piccirillo) a scuola.

Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) non riesce a non mostrare la sua gelosia per il ritorno in città di Michele Saviani (Alberto Rossi).