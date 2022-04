Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022

Viola rifletterà con Ornella sulla necessità di non dare mai per scontato l’oggetto del proprio amore. Il brindisi per la fine del corso di sommelier, in un’atmosfera da brillante commedia romantica, riserverà più d’una sorpresa. La tensione fra Chiara e Nunzio, preoccupato per lei, non si è ancora dissipata. La ragazza, scossa dal tradimento subito, cercherà la comprensione di Marina che avrà un confronto dall’esito inatteso con Ferri.

Chiara troverà un’alleata preziosa in Marina, che la prenderà sotto la sua ala protettiva e proverà a indurla a prendersi cura di se stessa oltre a intercedere in suo favore con Ferri. Spinta dalla madre, Angela cercherà di accorciare le distanze con Franco, ma la partenza per la Sicilia è dietro l’angolo e l’impresa sembra tutt’altro che facile. Raffaele dovrà riflettere sulla sua relazione con Ornella e su quello che rappresenta Elvira per lui.

Un posto al sole spoiler: Raffaele in crisi

Logorata dal ricatto di Ferri, Chiara dovrà trovare la forza di non cedere alle proprie fragilità. Riccardo comunicherà a Rossella una novità che riguarda Virginia. Mentre Renato, a causa della sbornia, non ricorda cosa sia accaduto la sera precedente, Giuditta sembra avere le idee molto chiare sul loro recente passato, e soprattutto sul loro futuro.

L’apprensione per le condizioni di Chiara inciderà sugli stati d’animo e i comportamenti di molte persone e potrebbe determinare la traumatica rottura di un recente sodalizio. Tornato a casa dopo la vacanza avventurosa con Micaela, Jimmy mostra un insolito rifiuto per le regole e Niko, un po’ geloso del rapporto fra madre e figlio, si troverà nella scomoda situazione di doverlo ricondurre ai suoi doveri. Una visita a sorpresa farà ripiombare Renato in una grossa ma divertente crisi.

Ornella cerca di accorciare le distanze col marito ma viene richiamata da un’emergenza in ospedale. Raffaele riceve un messaggio inaspettato che sembra mandarlo in crisi. Renato, intanto, deve gestire l’assalto della focosa Giuditta. Fuori di sé per quello che è successo a Chiara, Marina affronta Lara e Ferri. Riccardo Crovi si ritrova di nuovo faccia a faccia col fratello. Incastrato da Mariella, Guido, buffamente in imbarazzo, deve fare uno scomodo discorso a Samuel.