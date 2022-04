Trame Un posto al sole: anticipazioni su Samuel Piccirillo e Speranza Altieri

Il vero amore non conosce ostacoli, si dice. Ma il sentimento tra Speranza Altieri (Maria Sole Di Maio) e Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) di ostacoli ne ha già visti e superati tanti, compresa l’iniziale indecisione della ragazza tra lo stesso Samuel e Vittorio Del Bue (Amato D’Auria). Alla fine Speranza ha capito chi ama davvero e così la nuova coppia di Un posto al sole si è fortunatamente formata, ma i problemi non sono certo terminati…

C’è da dire che ultimamente la vita non è stata facilissima per il povero Samuel, che ha dovuto anche digerire la “non promozione” all’interno del Caffè Vulcano: il ragazzo si è visto scavalcare da Nunzio (Vladimir Randazzo) ed è tristemente rimasto con la qualifica di aiuto cuoco. Comunque sia, il nostro protagonista si è ampiamente consolato con l’amore, che viaggia a gonfie vele. Se non fosse che…

Un posto al sole spoiler: torna Espedito, il padre di Speranza

Già: tra una questione e l’altra, Samuel e Speranza non riescono ancora a trovare il modo di vivere pienamente la loro “intimità” e nelle prossime settimane potrebbe andare pure peggio, visto che – a giudicare dagli ultimi rumors – un ritorno a Napoli sembra essere all’orizzonte con tutto il suo carico di guai!

Ricordate il terribile papà di Speranza, Espedito Altieri (Antonio Conte)? Si è trattato di un personaggio che ha avuto vita brevissima (finora) ma che ha comunque lasciato il segno, soprattutto sul volto di Samuel! Chissà se lo lascerà ancora, visto che… stiamo con tutta probabilità per rivederlo!

Eh sì, Espedito si rifarà vivo in quel di Napoli e stavolta irromperà in scena con i suoi figli maschi, i fratelli di Speranza. Almeno loro saranno più simpatici del padre? Ne dubitiamo fortemente e dunque resta da capire come il dolce Samuel potrà affrontare la “forza bruta” degli uomini della famiglia Altieri!